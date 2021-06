Hospital de Trauma-JP amplia ala Covid-19 para 100 leitos

Na linha de frente no enfrentamento da Covid-19, o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, entregou nesta quinta-feira (17), mais 46 leitos destinados a pacientes vítimas do coronavírus, totalizando 100 leitos, divididos em 30 de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e 70 de Decisão Crítica – UDC, todos regulados pela Secretaria de Estado da Saúde em estado de saúde moderado e grave.

A ampliação dos leitos foi possível após realocação do setor administrativo para nova estrutura de 400m², localizada na área externa do hospital, que já está funcionando há duas semanas.

Os 46 novos leitos estão instalados no 1º piso do complexo hospitalar, sendo que podem ser utilizados para UDC – unidade em que acomoda pacientes com gravidade média a intensa – ou dependo da necessidade 15 leitos destes podem se transformar em UTIs. Essa variação é possível, porque a unidade hospitalar dispõe de equipamentos e equipe preparada.

De acordo com o diretor geral do Hospital, Laecio Bragante, a estrutura montada na unidade de saúde pode ser comparada aos hospitais instalados na Europa.

“Com essa nova estrutura teremos 100 leitos destinados à Covid-19, e esses leitos serão incorporados definitivamente à parte Assistencial. Já a parte administrativa será acomodada numa estrutura a ser construída pelo Governo do Estado, em anexo ao hospital”, ressaltou.

O Governo do Estado, para ampliar os leitos na Paraíba, incorporou o Hospital de Trauma de João Pessoa no processo de assistência a vítimas de Covid-19, no dia 23 de fevereiro, após a segunda onda do novo coronavírus e suas variantes. Laecio esclareceu ainda que o atendimento de urgência e emergência continua acontecendo 24h por dia.

“Os atendimentos aos pacientes perfil da unidade de saúde continuam acontecendo normalmente, tendo em vista que a equipe multidisciplinar e os leitos estão separados e isolados”, concluiu.