Hospital de Clínicas-CG duplica capacidade para fornecimento de oxigênio

O Hospital de Clínicas, em Campina Grande, realizou nesse final de semana a substituição do tanque de oxigênio da unidade de saúde, duplicando a capacidade de armazenamento e fornecimento do insumo no hospital.

Segundo o diretor-geral do HC, Jhony Bezerra, a medida foi viabilizada pensando na demanda de consumo do oxigênio que cresceu de forma exponencial a partir do atendimento de pacientes afetados pela Covid-19.

Os tanques seguem todos os padrões técnicos preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ainda de acordo com o gestor, investir na estrutura e em equipamentos de qualidade vem sendo prática constante no Hospital de Clínicas para melhor atender aos pacientes que necessitam do insumo.

“A tecnologia de ponta na gestão hospitalar deve ser trabalhada constantemente para oferecer uma assistência médica avançada de qualidade, com equipamentos e recursos humanos de excelência”, observa.

Atualmente, o Hospital de Clínicas possui 113 leitos. São 50 leitos de UTI, 40 leitos de enfermaria e 13 de Decisão Clínica.