Homem encontrado morto em JP pode estar envolvido em assalto à equipe do Samu

Na manhã desse domingo (13), um corpo foi encontrado no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. O homem foi morto a tiros, e a polícia investiga se a vítima teria alguma ligação com um assalto à equipe do Samu.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Paulo Josafá, após receber a denúncia do corpo, ao chegar no local constatou que a vítima estava com uma perfuração craniana.

“Uma das vítimas do assalto à equipe do Samu reconheceu o homem morto, e identificou que ele foi o responsável pelo assalto com o marido e a gestante”, disse.

A Polícia Civil segue em investigação do caso.