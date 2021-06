Homem é preso suspeito de matar ex-mulher no Sertão

Um homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira (8), em Serra Grande, no Sertão da Paraíba, suspeito de matar a ex-companheira a tiros na segunda-feira (7), no município de São José de Caiana, também no Sertão.

De acordo com informações, o suspeito encontrou a vítima no dia do crime para que ela assinasse alguns documentos e, após discutirem, veio a ameaça de morte. Ele chegou a ir embora, mas voltou momentos depois portando uma arma.

A mulher tentou fugir entrando no quarto da casa da tia, onde estava a filha de seis anos. Mas, após o homem disparar algumas vezes por baixo da porta, ela optou por buscar outro abrigo para que a menina não fosse atingida.

No entanto, quando fugiu para casa da mãe, entrou em um banheiro que não tinha fechadura e acabou sendo encontrada e morta pelo ex-companheiro.

No momento do crime ele chegou a fugir, mas foi preso nesta terça-feira (8), quando se escondia na casa de um parente.

Ainda segundo informações, o término do casal já tinha oito meses e teria ocorrido porque a vítima sofria agressões.