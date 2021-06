Homem é preso em flagrante por violência contra a mulher

Um homem foi preso, em Santa Rita, após ser denunciado por violência contra a mulher.

Ele não aceitava o fim do relacionamento e, por ciúmes, discutiu em praça pública com a ex-companheira, a agrediu no rosto e, a todo momento, a ameaçava com uma arma apontando para a cabeça dela.

Um cinegrafista amador filmou a ação e ele foi denunciado, chegando a ser preso e levado para a Central de Polícia.

O nome do agressor não foi divulgado.

*Informações da TV Cabo Branco