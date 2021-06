Homem é morto e crianças são baleadas no Centro de João Pessoa

Um homem foi morto a tiros e duas crianças foram baleadas próximo ao Shopping Popular 4400, em João Pessoa, por volta das 15h desta terça-feira, 8.

Edson Soares Batista, de 42 anos, vendia lanches e foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Ele morreu no local. Segundo a polícia, três homens chegaram ao local e já foram disparando contra Edson, mas também acabaram atingindo duas crianças que estavam na fila, aguardando o lanche que Edson vendia.

As crianças são irmãos, uma menina de dois anos e um menino de seis anos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital de Emergência e Trauma. A menina já recebeu alta, pois levou um tiro de raspão no braço. O menino foi atingido no braço e no abdômen e está passando por um procedimento cirúrgico.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a cirurgia está transcorrendo bem. O estado de saúde dele é grave, porém estável.

Ainda de acordo com polícia, dois dos envolvidos no crime foram presos durante a fuga, ainda com a arma do crime, na região central. Eles foram presos e levados para a Central de Polícia.

A polícia informou que o alvo não seria bem Edson, mas sim o irmão de Edson, que tem envolvimento criminoso.

*Com informações da TV Cabo Branco