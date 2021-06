Homem acusado de matar companheiro se entrega, em Campina Grande

O homem acusado de matar o companheiro, na última semana, em Campina Grande, se entregou na tarde dessa segunda-feira, 14. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime e disse que foi motivado por ciúmes.

O operador de telemarketing Joan Edgley Costa, 28 anos, mantinha um relacionamento de alguns meses com João Victor Almeida, de 22, e desconfiava que estava sendo traído.

– Ele confessou o crime e se diz culpado. Contou que havia chegado da casa dos pais na manhã daquele dia e que, ao ir ao banheiro da casa do namorado, viu que o celular dele estava desbloqueado e se sentiu curioso. Ao olhar uma mensagem viu que estava sendo traído. O acusado disse que a vítima o teria humilhado e, ao sair para a cozinha, viu uma faca em cima da pia e, desde momento em diante, não se lembra mais do que teria ocorrido. Depois se viu sujo de sangue, se limpou e fugiu – Disse o delegado que acompanha o caso, Francisco de Assis.

Na semana passada, moradores do prédio ouviram gritos e, na manhã do domingo, imagens de segurança do condomínio mostram que o acusado chega ao local com uma mochila nas costas e, ao subir as escadas, retira o chinelo que usava. O fato levantou a hipótese de que o crime teria sido premeditado, mas segundo o delegado, foi passional.

Joan Edgley havia tirado a sandália porque, segundo ele em depoimento, o calçado machucava os pés e que sempre fazia isso ao chegar ao local.

Ainda no depoimento, o suspeito disse que se escondeu em uma região de mata em Pocinhos, cidade onde reside. Ele foi autuado por homicídio qualificado e ficará detido no Serrotão.

O advogado de defesa contou que o acusado teria tentado se entregar na última semana, mas o delegado do caso não estava e que, por conta disso, irá pedir abrandamento da pena, solicitando que ele responda em liberdade.

*Informações da TV Paraíba