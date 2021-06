Hemocentro de Campina promove Junho Vermelho e apela para doação de sangue

A coordenadora do Hemocentro de Campina Grande, Elília Pombo, falou nesta quarta-feira (9) sobre a campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo estimular a população a doar sangue.

De acordo com Elília, houve uma queda no número de doadores no município após a pandemia do coronavírus.

– Tínhamos costumeiramente por dia em torno de 120 doadores. Hoje estamos vendo uma realidade bem diferente chegando a ter dias de 49 doadores. A média está sendo 70 doadores por dia. É bem preocupante porque, como temos sangue raro, tem a diminuição drástica desses sangues sendo doados – disse.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 kg.

Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Os menores de idade devem ser acompanhados pelo responsável até o Hemocentro.

Pessoas que foram infectadas pela Covid-19 podem doar sangue após 30 dias que tiveram a doença de forma leve ou forma moderada.

Para doar sangue os interessados podem agendar pelo whatsapp (83) 93344-5475 e pelo site hemocentro.saude.pb.gov.br/agenda.

– Se quiser doar por demanda espontânea, está disponível naquela hora e não deu tempo de agendar, estamos recebendo. Não podemos abrir mão de nenhum doador – concluiu Elília.