Grupo é preso após realizar assaltos em João Pessoa

Cinco homens e duas mulheres foram detidos pela Polícia após vários assaltos no bairro Jaguaribe, em João Pessoa.

O assalto mais recente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (07), em uma loja de celular. A Polícia Militar recebeu as informações do carro que o grupo usou para fugir do local do assalto e conseguiu encontrar a casa no bairro do Valentina onde eles estavam dividindo o material do roubo.

Além de recuperar todo o material, a Polícia também apreendeu o veículo e uma arma.

Os presos foram levados para a Central de Polícia de João Pessoa. Ainda de acordo com a Polícia Militar, vários integrantes do grupo já foram presos em outras oportunidades.

*Com informações da TV Cabo Branco