Governo do Estado abre 26 novos leitos covid-19 em Monteiro

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), abriu, nesta quinta-feira (17), mais 26 novos leitos covid-19, desta vez no município de Monteiro.

O Hospital Santa Filomena, na região do Cariri paraibano, agora conta com 20 leitos de enfermaria e 6 leitos de UTI dedicados ao agravo. A unidade de saúde, assim, passa a fazer parte dos hospitais de referência covid-19 da 2ª macrorregião de saúde, que contava apenas com o suporte do município de Campina Grande.

De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a ativação da UTI no Hospital Regional de Monteiro é um marco para a saúde no estado.

“A abertura destes leitos no Hospital Santa Filomena preencherá um vazio assistencial existente há 50 anos, na região do Cariri. Antes a população precisava ser deslocada para receber tratamento especializado em Campina Grande. Com esta ampliação podemos melhorar a assistência em saúde da população no interior do estado”, reforça.

As internações serão realizadas por meio do Centro de Regulação Estadual Hospitalar, fluxo já seguido nas demais unidades referência para pacientes acometidos pelo vírus.

A abertura dos novos leitos faz parte do Plano de Contingência da Paraíba, em vigor desde 2020, quando foi declarada pandemia da covid-19, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Atualmente, além das ações de vigilância, o plano contempla 1.401 leitos nas unidades de referência para o tratamento do vírus, nas três macrorregiões de saúde paraibanas.