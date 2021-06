Governo distribui cestas básicas para alunos de escolas de Campina Grande

A gerente da 3ª Região de Ensino de Campina Grande, Socorro Cordão, falou nesta quinta-feira (17) sobre a distribuição de cestas básicas para alunos das escolas estaduais, que tem como objetivo minimizar os efeitos da pandemia da covid-19.

Em entrevista a uma emissora de rádio, Socorro informou que estudantes de 119 escolas de Campina foram beneficiados.

– As cestas básicas da primeira remessa 2021 já foram entregues. As 119 escolas estão no planejamento para a distribuição da segunda remessa – informou.