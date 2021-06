Governo da Paraíba realiza 18º sorteio do Programa Nota Cidadã

O Governo da Paraíba realiza, nesta quinta-feira (10), às 10h, o 18º sorteio do Programa Nota Cidadã, no auditório da Loteria Estadual da Paraíba (Lotep), em João Pessoa.

Serão conhecidos os 21 ganhadores do mês de maio da campanha mensal: 20 prêmios de R$ 2 mil e um prêmio especial no valor de R$ 20 mil, totalizando R$ 60 mil de prêmios em dinheiro.

O 18º sorteio do Nota Cidadã terá 168.796 bilhetes com 33.416 participantes. Os sorteios serão realizados sem a presença de público, devido à pandemia, mas serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) e pelo perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb).

Concorrem ao sorteio todos os mais de 55 mil cidadãos paraibamos que já fizeram cadastro no Nota Cidadã e exigiram a nota com CPF no ato da compra no período de 1º a 31 de maio, nos estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba.

Exercício da cidadania fiscal – O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) e os órgãos como Codata e a Lotep, incentiva o cidadão paraibano a desenvolver o exercício da cidadania fiscal ao exigir a nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras e no fortalecimento do comércio local da Paraíba.

Como concorrer aos 21 prêmios mensais – Para concorrer aos 21 prêmios mensais em dinheiro, o cidadão precisa fazer, antes de tudo, um cadastro único no portal digital do Governo no link https://notacidada.pb.gov.br/

O cadastro solicita apenas o nome; número do CPF; data de nascimento; e-mail, telefone e a criação de uma senha. Após o cadastro feito, o cidadão no ato de toda compra no comércio pede para inserir o CPF na nota e passa a acompanhar os sorteios mensais. Quanto maior o número de notas a cada mês, maior é a chance de ser premiado.