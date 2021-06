Paraíba publica decreto que reduz pela metade ICMS do diesel para transporte coletivo

O Governo da Paraíba publicou, nesta sexta-feira (18), o decreto que garante a redução de 50% da base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel e biodiesel, destinado às empresas concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo de passageiros das regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande, incluindo o transporte aquaviário.

O decreto 41.355, que foi publicado no Diário Oficial do Estado, foi assinado pelo governador João Azêvedo.

No último mês de maio, o Governo da Paraíba fechou acordo com as empresas concessionárias de transporte coletivo, para evitar qualquer aumento no preço da passagem dos ônibus para a população.

O acordo previa a redução de 50% do ICMS do óleo diesel e biodiesel. O decreto publicado alcança as empresas de transporte coletivo urbano das regiões Metropolitanas de João Pessoa (Bayeux, Cabedelo, Conde, Jacumã e Santa Rita), de Campina Grande (Lagoa Seca, Queimadas, Massaranduba, Montadas, Puxinanã, Alagoa Nova e Serra Redonda) e também aquaviário.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, explicou que o decreto de redução de 50% da base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel e biodiesel alcançou, além das empresas de transporte coletivo de passageiros urbano e rodoviário, a empresa aquaviária, que faz o transporte de veículos e de passageiros na balsa de Cabedelo/Lucena.

“O apoio do Governo da Paraíba tem objetivo de manter o preço atual das passagens para o cidadão paraibano, mas também reconhece as dificuldades enfrentadas pelas empresas do setor de transporte nesse período de pandemia. Em suma, essa medida é mais um esforço do Governo da Paraíba para enfrentar a pandemia, ajudando o cidadão e também os pequenos empresários, concedendo essa redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel e biodiesel para transporte rodoviário urbano, metropolitano e aquaviário”, reiterou.

De acordo com o texto do decreto, o benefício fiscal estabelecido no decreto para as empresas concessionárias de transporte coletivo será revogado na hipótese de descumprimento das obrigações ou exigências impostas neste Decreto e na legislação tributária estadual.

A Sefaz-PB foi o órgão autorizado para estabelecer as disposições complementares relativas à concessão do benefício fiscal e aos procedimentos internos necessários à execução das disposições contidas no decreto.