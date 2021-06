Governador lança amanhã uma série de ações para segurança pública da paraíba

O governador João Azevêdo faz o lançamento, nesta quinta-feira (10), de uma série de ações e obras na área da Segurança Pública, que visam mais modernização do setor, a fim de otimizar os serviços prestados à população.

O lançamento acontece às 9h, durante live no canal oficial do Governo do Estado no YouTube.

Data: 10.06.21 – Quinta-feira

Hora: 9h

Local: Canal oficial do Governo da Paraíba – youtube.com/govparaiba