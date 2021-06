Governador inspeciona obras de mobilidade urbana e de segurança em Campina Grande

O governador João Azevêdo realizou, nesta quarta-feira (9), em Campina Grande, visitas técnicas às obras de implantação do Arco Metropolitano Leste, de construção do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da ponte de ligação entre os bairros dos conjuntos habitacionais Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna, além da reforma do Escritório de Representação do Governo.

As ações na Rainha da Borborema somam investimentos superiores a R$ 25,3 milhões e têm o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, a qualidade de vida da população e ampliar e fortalecer a atuação das forças de Segurança e de órgãos do estado na região.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a expectativa de disponibilizar aos cidadãos a obra do Arco Metropolitano Leste até janeiro do próximo ano.

“Nós vamos permitir que o cidadão que chegue em Campina Grande em destino ao Brejo não precise entrar na cidade, ligando a BR-230 a BR-104, com a construção de um viaduto perto de Lagoa Seca, que aliviará o trânsito interno de Campina Grande. Nas imediações desse local também construiremos o Centro de Convenções, uma obra de R$ 120 milhões, onde o estado irá investir R$ 72 milhões de recursos próprios numa localização extremamente privilegiada”, frisou.

Ele também destacou o simbolismo da instalação do Escritório de Representação do Governo de Campina Grande.

“As obras estão em andamento e no local vamos despachar frequentemente na cidade para agilizar a nossa relação com todo o segmento empresarial e investidores, fazendas com que o município e seu entorno recebam novos investimentos”, explicou.

O gestor ainda evidenciou os investimentos em Segurança Pública e a integração de diversos serviços no estado com a instalação do CICC.

“Nós vamos instalar os Centros de Comando e Controle em Campina Grande, João Pessoa e Patos, que terão como objetivo a implantação de um sistema de monitoramento com a instalação de 1.300 câmeras instaladas na Paraíba para que a gente possa integrar a cada Centro todos os órgãos de controle de fiscalização e segurança, de monitoramento de trânsito, escolas conectadas, nos dando a possibilidade de dar uma resposta de proteção muito mais rápida e eficiente à população”, acrescentou.

As visitas foram acompanhadas pelo senador Veneziano Vital do Rego, pelos deputados estaduais Inácio Falcão e Manoel Ludgério, vereadores e auxiliares do Governo do Estado.

Arco Metropolitano Leste – A obra representa um investimento superior a R$ 17,6 milhões oriundos do tesouro estadual e terá uma extensão de 6,42 Km, beneficiando diretamente 650 mil pessoas.

A ação tem o objetivo de interligar diretamente as rodovias BR-230, BR-104 e PB-095; retirar o tráfego de longa distância do centro da cidade, principalmente caminhões pesados; ordenar o tráfego na zona central da cidade e melhorar a mobilidade urbana; reduzir o tempo de deslocamento das pessoas e os índices de acidentes de trânsito; além de promover desenvolvimento e elevar a qualidade de vida da população regional.

Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) – A obra representa investimentos de aproximadamente R$ 5,2 milhões. A edificação contará com recepção; sala de espera; sala de armas; administração/planejamento; central de controle (monitoramento, despachos e coordenadores); sala de ocorrências com coordenador; controle interno; Tecnologia da Informação; apoio à informática; sala de cofre; banheiros com acessibilidade; elevador; refeitório/copa; DML; almoxarifado; ambiente de descompressão de servidores; portaria: guarita; alojamento; geradores; casa do lixo e estacionamento interno/externo, sala de operação da Inteligência; representação dos órgãos; coordenação regional; sala de coletiva de imprensa; sala de gestão estratégica de crise; secretaria; diretor e copa.

Escritório de Representação do Governo em Campina Grande – A reforma representa investimentos na ordem de R$ 1,8 milhão e contempla as áreas de recepção, sala do chefe da Agevisa, Sala do Orçamento Democrático, sala da Procuradoria Geral do Estado, sala do procurador, sala de espera, sala Gecov, gabinete do governador, sala de reunião, vice-governadoria, sala de secretário, área técnica, almoxarifado, estações de trabalho da Agevisa, copa, DML, área de serviço, depósito, banheiros masculino/feminino e para PNE.

Ponte de ligação entre os conjuntos habitacionais Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna – A obra representa um investimento de R$ 657 mil e contempla duas passagens para pedestres, beneficiando 2.500 famílias.