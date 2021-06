Governador evita falar em política durante agenda em Campina Grande

O governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), esteve nesta quarta-feira (09) em Campina Grande onde cumpriu agenda administrativa visitando obras em andamento na cidade.

Ele esteve no Hospital de Clínicas, unidade estadual referência no tratamento de Covid-19 em Campina Grande e vistoriou obras do Arco Metropolitano. João também esteve no terreno onde será construído o Centro de Convenções.

Durante a agenda, o governador atendeu a imprensa e questionado sobre as eleições do próximo ano, evitou falar do assunto.

João lembrou que é candidato à reeleição, mas que só vai discutir política em 2022.

– Política se discute e se conversa em 2022. Meu nome está posto para a reeleição, mas isso só será conversado no momento adequado – pontuou.