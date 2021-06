Governador do Maranhão anuncia pelas redes sociais desfiliação do PC do B

Militante do PC do B por quase duas décadas, o governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (17), pelas redes sociais, a desfiliação ao partido e disse que vai e em busca de uma frente de esperança, cuja tarefa se dedicará de agora em diante. Dino não deixou claro para qual partido irá.

“Informo que pedi desfiliação ao PC do B. Desejo êxito ao partido na sua caminhada em defesa de uma pátria livre e justa. Uma grande frente da esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando”, postou.

O governador agradeceu ao PC do B pela acolhida fraterna durante os 15 anos de militância e explicou que as diferenças que hoje tem com o partido, de estratégias e táticas políticas, são menos importantes do que o seu reconhecimento ao papel histórico do partido comunista na defesa de um novo projeto nacional e de desenvolvimento para o Brasil.

Em 2014, foi eleito governador do Maranhão, com 63,52 por cento dos votos válidos, sendo o primeiro governador eleito que não foi apoiado pelo partido do governo, desbancando o grupo político liderado por José Sarney, uma das maiores lideranças do Estado do Maranhão..