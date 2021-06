Governador de SP critica Bolsonaro: “É o Messias da morte”

As trocas de farpas entre João Dória, governador de São Paulo (PSDB) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), continuam sendo pauta dos noticiários brasileiros.

Dória vem constantemente criticando Jair pelo que chama de má condução do país durante a pandemia e voltou a apontar o presidente como irresponsável.

Em entrevista veiculada por uma emissora de rádio de João Pessoa, Dória classificou Bolsonaro como o ‘Messias da morte’.

– É o Messias da morte, um genocida, um criminoso que deve ser julgado. Sobre o impeachment, essa é uma avaliação do Congresso, mas do ponto de vista da saúde, do crime contra a vida, ele é protagonista de um genocídio – bradou.