Governador cumpre agenda em Campina Grande

O governador João Azevêdo realizará uma série de visitas nesta quarta-feira (9) em Campina Grande, com agenda nos dois turnos. Por volta das 11h, ele estará visitando a obra do Arco Metropolitano Leste, que irá interligar diretamente as rodovias BR-230, BR-104 e PB-095, numa extensão de 6,4 Km e investimento superior a R$ 17 milhões, oriundos do tesouro do Estado.

Às 12h, João Azevêdo estará no prédio do Escritório de Representação Institucional, em Campina Grande na Estação Velha.

A agenda terá continuidade às 14h30 no local onde será instalado o novo Hospital de Clínicas de Campina Grande e por volta das 15h o governador seguirá para o Hospital de Trauma quando fará uma visita e uma reunião com secretários de Saúde.

Antes de chegar em Campina, no começo da manhã, o governador estará em Riachão do Poço, para fazer a entrega de 19 motocicletas do programa Empreender.