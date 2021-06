Goleiro do Treze está internado com Covid-19, em Campina Grande

O goleiro do Treze Futebol Clube, Leandro dos Santos, está internado no Hospital Pedro I com Covid-19.

Segundo informações da direção do Hospital, o goleiro sentiu sintomas mais graves da doença e procurou atendimento médico e, desde então, está internado na enfermaria da unidade.

Leandro fez exames que mostraram que os pulmões estão com comprometimento em torno de 25% a 50% e ele está respirando com ajuda de um equipamento que auxilia na ventilação, mas não está entubado.

Segundo o Hospital, a situação do atleta está sob controle.

Há alguns dias 12 atletas do Treze testaram positivo para a Covid-19, além do preparador de goleiros e do fisioterapeuta.