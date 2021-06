Gol anuncia compra da 5ª maior aérea brasileira

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., a maior empresa aérea do Brasil, anuncia hoje que celebrou um acordo para a aquisição da MAP Transportes Aéreos Ltda. (“Transação” e “MAP”, respectivamente), uma empresa aérea brasileira doméstica com rotas para destinos regionais e do Aeroporto de Congonhas em São Paulo.

“Esta aquisição é um passo importante da nossa estratégia de expansão de malha e capacidade, à medida em que buscamos revitalizar a demanda por viagens aéreas de lazer e a negócios. Assim, a Companhia está investindo ainda mais no mercado de transporte aéreo regional com destaque para a região Amazônica, apoiando o desenvolvimento econômico local e fortalecendo as nossas operações no Aeroporto de Congonhas (SP)”, comentou disse Paulo Kakinoff, CEO da Gol.

Fundada em 2011, a MAP é a quinta maior empresa aérea brasileira, com uma frota de sete aeronaves ATR com 70 assentos que operam em rotas da região amazônica a partir de Aeroporto de Manaus e nas regiões Sul e Sudeste a partir de Congonhas, o maior aeroporto doméstico do país.