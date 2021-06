Fiep realizará curso sobre carta de crédito no comércio exterior

Com a proposta de apresentar e discutir as principais características e o funcionamento das Cartas de Crédito, modalidade de pagamento muito importante no comércio internacional, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, através do Centro Internacional de Negócios – CIN-PB, realizará nos dias 29 e 30 de junho, das 15h às 18h, o curso Carta de Crédito UCP 600 e Práticas Bancárias Internacionais Padrão – ISBP – 745, com transmissão ao vivo, pela plataforma Microsoft Teams.

O objetivo é preparar profissionais das áreas comercial, financeira e operacional, de empresas que trabalham com o comércio exterior, a conduzirem da melhor forma possível as operações de exportação e importação baseadas em negociações que envolvam a aplicação das publicações 600 e 745, da CCI Paris.

Durante o curso, serão abordadas temáticas como as negociações internacionais e suas particularidades cambiais; Os riscos e vantagens inerentes ao comércio exterior e as modalidade de pagamento; As características, regulamentação, intervenientes e fluxo operacional da carta de crédito (LC); Obrigações e responsabilidades das partes em operações de carta de crédito; A aplicação da UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) da Câmara de Comércio Internacional (CCI/Paris); UCP 600 e ISBP 745 (International Standard Banking Practice) no regramento e análise de créditos documentários; Prazos e critérios para a análise de Cartas de Crédito e seus documentos; Discrepâncias e erros mais comuns em Cartas de Crédito, entre outros temas relacionados à LC.

As inscrições já estão abertas, e devem ser feitas através do link: bit.ly/cartadecred. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (83) 3533-5585.