Família enterra parente por conta própria, devido a falta de coveiro em cidade da PB

Um verdadeiro absurdo foi registrado no município de Riacho dos Cavalos, no Sertão paraibano. Ainda enfrentando a dor do luto após perder Manoel Pinheiro da Silva, de 78 anos, para a Covid-19, os familiares do idoso tiveram que realizar o sepultamento por conta própria.

Além de não ter um coveiro disponível no momento, as pessoas também não tinham os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, que são de extrema importância para evitar a contaminação pelo coronavírus, seguindo com o sepultamento somente com a utilização de luvas.

A maioria dos procedimentos foram realizados pela família enlutada, desde a remoção do caixão do carro funerário, até o enterro do corpo em si, com exceção apenas da abertura da cova, feita por uma pessoa que recebeu R$ 50 para o trabalho.

O posicionamento da Secretaria de Saúde do Município, por sua vez, foi de desconhecimento do fato, e de que iria buscar o coveiro para esclarecimentos, além de contatar o setor jurídico antes de emitir maiores declarações.

*Com informações da TV Cabo Branco.