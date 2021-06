Faça o arraiá com segurança e sem acidentes com energia elétrica

Junho é o mês das tradicionais festas juninas por todo o país. Mas em função da pandemia da Covid-19, com necessidade de isolamento social e distanciamento entre as pessoas, o recomendável é evitar festas e aglomerações. Ainda assim, muitos podem querer homenagear Santo Antônio, São João e São Pedro com decorações dos ambientes.

Então, para aqueles que pensam em manter o clima de ‘arraiá’ decorando a casa ou o local de trabalho, devem ficar atentos às instalações elétricas para evitar riscos e garantir a segurança de toda a família.

Em casa, não faça gambiarras, evite o uso de benjamins e não ligue diversos aparelhos em uma mesma tomada. A utilização de materiais isolantes é recomendada, pois minimiza os riscos de curto-circuito.

Se for decorar a rua, coloque bandeirinhas longe dos postes e não amarre fios, cabos ou enfeites em postes ou fiações elétricas. E mesmo mantendo distância dos cabos de energia, deve-se dar preferência aos adereços de materiais isolantes em vez de metal, para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede.

Também não é recomendado que se brinque com fogos de artifício, principalmente as crianças, já que podem provocar queimaduras graves. Ao atingirem a rede elétrica, os fogos também podem causar curto-circuito, interrompendo o fornecimento de energia para a região.

No caso da fogueira, as pessoas devem observar a distância da rede elétrica, uma vez que o fogo ou o calor em excesso podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia.

Quanto aos balões, a recomendação da Energisa é que sejam evitados, afinal, além de ser crime o seu uso, eles podem causar grandes acidentes, principalmente se caírem dentro de subestações ou sobre redes elétricas.

Assista aqui um vídeo que a Energisa preparou especialmente para as festas juninas.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7PkuE-219jE