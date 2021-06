Exportações crescem na Paraíba nos cinco primeiros meses de 2021

Um levantamento realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Paraíba (CIN-PB), que integra a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, mostra que o Estado registrou um crescimento de 11,8% nas exportações nos cinco primeiros meses de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2020. De janeiro a maio deste ano, foi exportado o equivalente a US$ 51.729.040 (milhões de dólares americanos).

No período avaliado pelo CIN-PB, os principais produtos exportados pela Paraíba foram: calçados, álcool etílico, açúcares de cana, suco de abacaxi, calçados de matéria têxtil, granito, mamões, água de coco e fios de algodão. As exportações paraibanas tiveram como principais destinos, países como EUA, Países Baixos, Bélgica, Filipinas e França.

Desde o início deste ano, as exportações paraibanas registraram um crescimento progressivo, comparando com o mesmo período do ano de 2020. Em janeiro de 2021, as exportações se elevaram 46,76% em comparação a janeiro de 2020, assim como no acumulado dos meses seguintes, de janeiro até fevereiro (10%), março (5,13%), abril (6,56%) e maio (11,8%).

Esse crescimento nas exportações foi resultado, além dos calçados que figuram como principal produto da tabela de exportações de nosso estado, da contribuição de alguns produtos que apresentaram crescimento notável em comparação com o mesmo período de janeiro a maio de 2020 e 2021. São eles os Mamões com crescimento de 27,55 % neste período, o Granito 22,77 % , Açúcares de Cana 2.278,93 %, com resultado marcante e o Álcool Etílico 354,91 % .

O levantamento “Panorama Geral” é realizado mensalmente pelo Centro Internacional de Negócios da Paraíba, e tem como finalidade analisar o comércio exterior do estado, através dos dados obtidos do Ministério da Economia para avaliar mudanças, tendências e variações de valores na pauta de compra e venda internacional.