Ex-governador da Paraíba confirma que vai disputar a vaga de senador

O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB) afirmou em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira, 08, que vai disputar a vaga de senador que cabe ao Estado nas eleições de 2022.

Em recente live, o ex-gestor já havia confirmado a postulação, mas não disse para qual cargo, cujo objetivo está sendo manifestado através de um livro que publicou contendo as ações administrativas do PSB na Paraíba e que tem feito a distribuição aos seus eleitores e apoiadores políticos.

“Me lembro de cada coisa que o nosso governo fez em cada município. Vejam só a força que o governo do Estado teve. Hoje, se olhar para um lado ou pra outro, infelizmente, não se vê mais nada, nem aquilo que eu deixei em execução, continuou. A ideia é compartilhar e as coisas boas têm que voltar para o Brasil como um todo. Nós temos que voltar a perceber as coisas boas”, disse.

Sobre a possibilidade de não poder se candidatar em 2022, Ricardo Coutinho se limitou a dizer que tem gente que só quer saber de mentiras, de encobrir a verdadeira discussão e que ninguém na Paraíba discute política com ele, especialmente por conta dos indicadores de obras que deixou no Estado.

Disse ainda que outros só tentam de todas as formas desviar a atenção das pessoas.

“Eles morrem de medo que eu seja candidato. Essa turma de cima que perdeu privilégios. Me atacam de todas as formas. Não me deixam falar na imprensa. Então eu serei candidato sim. Serei candidato ao lado do presidente Lula, ao lado de outros companheiros que comporão comigo a chapa majoritária. Serei candidato ao lado de gente boa, correta, disputando cargos de deputado estadual e federal. Gente da melhor qualidade que coloca o interesse público acima de qualquer interesse pessoal”, destacou.