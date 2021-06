Ex-candidato à Prefeitura de Campina Grande sofre ataques ao sair de casa

O ex-candidato à prefeitura de Campina Grande pelo Patriotas, Edmar Oliveira, em áudio veiculado pela Rádio Caturité, nesta terça-feira, 8, afirmou que sofreu ataques nessa segunda-feira (7).

De acordo com Edmar, os ataques aconteceram por um indivíduo ainda não identificado, que lançou pedras contra o carro do político e o ameaçou.

“Eu estava saindo da minha residência às 6h e um meliante, que estava de moto, jogou pedras no carro, e duas delas ultrapassaram o vidro. O meliante gritou que se eu me candidatasse a deputado, o próximo ataque seria com bala”, afirmou.

Edmar ressaltou que ele será candidato a deputado e frisou que não tem medo de disputar voto a voto com outros postulantes.

Nas eleições municipais de 2020, Edmar Oliveira teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, por problemas quanto ao candidato a vice-prefeito da chapa.