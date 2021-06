Estudo mostra desempenho do mercado imobiliário em CG no primeiro trimestre

Foi divulgado, durante uma reunião remota na noite dessa terça-feira, 8, o Estudo do Mercado Imobiliário de Campina Grande e também da região metropolitana com dados do primeiro trimestre deste ano, realizado pela Brain Inteligência Estratégica e contratado pelo Secovi Paraíba em parceria com o Senai e a Cbic (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).

Trata-se de um estudo amplo e minucioso, compondo um relatório com mais de cem páginas sobre detalhes do desempenho do setor no período, não apenas mencionando números diretos, mas aprofundando em recortes que representam uma ferramenta bastante precisa e relevante para o mercado.

No relatório, é possível acessar dados sobre os lançamentos imobiliários no trimestre; análise do mercado residencial e comercial tanto vertical quanto horizontal; análise do VGV geral; e, ainda, análise da região metropolitana abarcando os municípios de Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas.

Em geral, a avaliação aponta, em relação ao mercado total, que os lançamentos diminuíram nesse trimestre. Além disso, há um baixo estoque de unidades e, dentre os mercados, o horizontal residencial é aquele com maior participação do estoque. Estes são apenas alguns dos dados observáveis a partir dos números, que indicam também o cenário quanto aos custos do metro quadrado.

“A pesquisa é um recurso científico nas mãos daqueles que atuam no mercado, representando um raio-x muito claro da realidade do segmento, de suas perspectivas e tendências, implicando um suporte de grande valor que o Secovi disponibiliza para nosso setor”, disse Érico Feitosa, presidente do sindicato.