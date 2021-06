Em Campina: quatro crianças evoluíram à forma mais grave da Covid-19 nas últimas 72h

O diretor do Hospital Municipal Pedro I, médico Tito Lívio, confirmou a informação de que quatro crianças foram infectadas e evoluíram à forma grave da Covid-19, em Campina Grande, nas últimas 72h.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira, 17, Tito declarou que todas as crianças precisaram ser intubadas e que duas delas estão internadas no Pedro I. Ele detalhou também como aconteceu o atendimento inicial delas.

– Elas deram entrada no Hospital da Criança e do Adolescente, foram atendidas e triadas. Uma de nove anos ficou em um leito de UTI isolado naquela unidade; uma de três anos foi transferida para um hospital de João Pessoa; e as outras duas, de 12 e 11 anos, vieram para o Pedro I. A transferência foi necessária porque os leitos de UTI da unidade de entrada desses pacientes estão ocupados por outras patologias – descreveu.

O médico descreveu ainda que o que mais chamou a atenção da equipe foi a rápida evolução ao estado grave da doença. Segundo ele, isso aconteceu com apenas três dias de sintomas. Tito Lívio confirmou que essas crianças também são portadoras de outras comorbidades.

– As duas que estão internadas aqui (Pedro I) são portadoras de síndrome de Down. A que está no Hospital da Criança é acometida de paralisia cerebral e a que foi para a capital sofre com crises de epilepsia. Infelizmente, todas elas estão em estado grave. Posso dizer que as duas que estão aqui no Pedro I estão mais estáveis, mas com um comprometimento pulmonar de cerca de 75%. As daqui são acompanhadas diuturnamente por uma médica pediatra. Porém, a possibilidade delas serem transferidas já está sendo analisada – comentou.

O diretor comentou inclusive que a investigação que pode apontar, pelo fato de ser a primeira vez que eles testemunham uma evolução tão rápida à forma mais grave da Covid-19 em crianças, se os casos podem se tratar ou não de infecção por uma nova variante será iniciada em breve. As crianças, ainda segundo Tito, são dos municípios de Umbuzeiro, Fagundes (duas) e Campina Grande.