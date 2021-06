Doses da vacina Janssen devem ser distribuídas ainda esta semana na Paraíba

O secretário executivo de Gestão em Redes de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi, anunciou nesta terça-feira (15), em entrevista a uma emissora de rádio, que as doses da vacina Janssen contra a Covid-19 devem ser aplicadas nos paraibanos.

O imunizante, que é feito pela farmacêutica Johnson & Johnson, tem dose única e deve chegar ainda esta semana ao Estado.

– A vacina será utilizada em todo o território paraibano. É uma vacina de dose única. Todos os paraibanos podem ficar tranquilos. É uma vacina efetiva, segura e já aprovada pela Anvisa – disse.

As pessoas com idade acima de 18 anos podem ser vacinadas com a dose do imunizante Janssen.