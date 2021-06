Diálogo da Funjope com Liga das Quadrilhas garante Festival Virtual

João Pessoa não vai ter festa de São João por conta da pandemia, mas vai contar com uma experiência simbólica para manter acesa a chama das quadrilhas juninas.

Com o apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), a Liga das Quadrilhas Juninas realiza, de 27 a 30 de junho, o Festival Virtual das Quadrilhas Juninas de João Pessoa. A transmissão será ao vivo pelos canais oficiais da Liga, com toda a animação, o colorido típico da época e muito forró.

“Nós não vamos ter São João por conta da pandemia e a Funjope já vinha conversando com as quadrilhas juninas para promover uma experiência virtual que possa valorizar e estimular as quadrilhas. Combinamos com a representação das quadrilhas que vamos fazer uma série de lives com apresentações dos grupos”, informou o diretor-presidente da Funjope, Marcus Alves.

“Essa é uma forma que a gente encontrou de valorizar as quadrilhas, que são uma grande experiência do São João de João Pessoa, e também de convidar os moradores da cidade a ficarem nas suas casas durante o São João e comemorarem com a família, vivenciando e curtindo simbolicamente o Festival de Quadrilhas”, acrescentou.

Como será – Participam as quadrilhas dos grupos A e B. Cada uma vai se apresentar num ambiente totalmente controlado, com segurança sanitária, preservando a questão da saúde dos participantes. As lives contarão com dois apresentadores, um poeta que vai falar sobre a quadrilha e a história dela e o outro será um humorista.

O Festival Virtual é realizado pela Liga das Quadrilhas. Cada uma terá apenas uma representação de 12 casais – normalmente são 40. O objetivo, segundo Edson Pessoa, presidente da Liga das Quadrilhas de João Pessoa, é que o público assista em casa para amenizar a preocupação causada pela pandemia.

Como presidente da Liga e já acostumado a tantos festivais, ele afirmou que é uma alegria poder mostrar o talento dos integrantes de cada quadrilha e manter a tradição.

“A gente está tentando, com essa live, trazer um pouco de autoestima para uma cultura popular que, naturalmente, já estava desaparecendo em tempos normais. Com a pandemia, tivemos prejuízos. Deixou de ganhar o figurinista, o músico, o maquiador, cabeleireiro. Todos somos afetados de uma forma direta, mas apesar dos impactos negativos, vamos trazer essa live para os apaixonados e seguidores. Agradecemos demais o apoio e o incentivo da Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope, e esperamos que o público nos prestigie”, declarou Edson Pessoa.

Para acompanhar o Festival Virtual de Quadrilhas de João Pessoa, acesse http://bit.ly/Canal_da_LigaQJJpPb, no YouTube, e @ligadasquadrilhasjppb, no Instagram.