Democrata paraibano destaca expulsão do ex-presidente da Câmara da legenda

O deputado federal democrata, Efraim Filho, destacou em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (15), a expulsão do partido do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia.

Efraim, como líder da bancada federal foi o autor do pedido de expulsão. Ele enfatizou que já está encerrado o ciclo de Maia no Democratas diante das incompatibilidades e do comportamento dele em atacar o presidente nacional do DEM, ACM Neto, e o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado.

“Entendemos que já não havia mais convivência dentro da nossa bancada federal, que depois de encerrar o seu mandato de presidente da Câmara, ele voltou a ser deputado, mas diante da impossibilidade de convivência o melhor caminho foi expulsá-lo do partido”, disse.

A insatisfação de Maia com o Democratas é decorrente ainda do processo das eleições para presidente da Câmara dos Deputados. Maia disse que foi traído por ACM Neto e Caiado, que, segundo ele, haviam prometido votar no candidato Baleia Rossi (MDB-SP), mas nos bastidores, agiram a favor do Planalto, que apoiou o candidato vitorioso, Arthur Lira (PP-AL).

Para Maia, os dois demonstraram falta de caráter e desde então não teve mais ambiente dentro do Democratas.