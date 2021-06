Dados alarmantes sobre feminicídio na Paraíba

Segundo dados da Secretaria de Segurança e Defesa Social (Seds), mais de 46% das mulheres mortas na Paraíba, foram vítimas dos próprios companheiros ou familiares. Os dados são dos cinco primeiros meses deste ano, que registraram 16 homicídios e 14 feminicídios.

Os crimes registrados no mês de maio foram seis mulheres mortas, sendo três homicídios e três feminicídios. Em abril, que registrou cinco casos, ocorreu um aumento no número de casos de feminicídios este ano na Paraíba, sendo o mês com o maior número de assassinatos por questões de gênero envolvendo mulheres, ficando a frente de março, com três feminicídios, maio, também com três, janeiro com dois e fevereiro com um feminicídio registrado.

Durante todo o ano de 2021, 14 feminicídios aconteceram na Paraíba, que é quanto se trata de um assassinato contra uma mulher cometido devido ao fato de ela ser mulher, ou em decorrência da violência doméstica.

Foi inserido no Código Penal como uma qualificação do crime de homicídio em 2015 e é considerado crime hediondo.

Um dos muitos crimes registrados no estado este ano, se trata do assassinato da pernambuncana Patrícia Roberta, morta por asfixia em João Pessoa.