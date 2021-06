CRM-PB constata superlotação no Hospital de Trauma de Campina Grande

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB) fiscalizou, nesta segunda-feira (14), o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande.

Na vistoria, foi constatado um número excedente de pacientes à capacidade do setor de urgência e emergência (ala vermelha).

O setor, que possui sete leitos, estava com 16 pacientes internados no momento da fiscalização, sendo quatro intubados. Parte dos pacientes estava aguardando vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria.

Na área covid-19 do hospital, há 15 leitos de enfermaria, estando oito ocupados; cinco leitos de UTI (todos ocupados); e cinco leitos de Unidade de Decisão Clínica (UDC), estando um ocupado no momento da vistoria.

Há disponibilidade de onze respiradores mecânicos, sendo um para transporte. A entrada da ala covid é distinta da entrada dos demais pacientes.

Quanto aos medicamentos, foi verificado estoque reduzido e crítico dos mais consumidos neste período de pandemia, como os sedativos e anticoagulantes. Alguns havia quantitativo suficiente apenas para cinco dias.

Outros, como bloqueadores neuromusculares, morfina e antibióticos, havia estoque satisfatório. Também foi observado que há disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): máscaras cirúrgicas e N95, luvas estéreis e de procedimento, gorros, óculos de proteção individual, face shield e aventais descartáveis com gramatura de 30g (o mínimo adequado seria 40g).

A fiscalização constatou também que o bloco cirúrgico conta com seis salas de cirurgia, todas com estrutura adequada e em funcionamento, com disponibilidade de raio-X à beira do leito.

A Unidade de Recuperação Pós anestésica (URPA) possui seis leitos, estando dois ocupados no momento da vistoria. Em relação aos exames complementares (tomografia, ultrassonografia, raio-x e endoscopia), são feitos durante as 24 horas, assim como os exames no laboratório de análises clínicas.