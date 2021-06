Covid-19: secretário esclarece sobre grupos alvo de vacinação em Campina Grande

O secretário de Saúde de Campina Grande, Filipe Reul, esclareceu, em entrevista a uma emissora de rádio local, sobre como está sendo a vacinação contra a Covid-19 na cidade nesta quarta-feira (9).

De acordo com ele, pela manhã foi realizada a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), além da imunização de trabalhadores do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

“Temos feito uma busca ativa para que possamos imunizar essas pessoas em situação de rua, que vivem ao relento”, completou.

No entanto, o trabalho das equipes de saúde não param por aí. Outros grupos serão beneficiados no período da tarde.

Mais precisamente será dada continuidade na campanha de vacinação dos trabalhadores da educação, iniciando os relacionados ao ensino médio, técnico e superior, a partir dos 45 anos de idade.

Para esse grupo, a vacinação iniciou às 14h e segue até as 20h, com quatro pontos: Unifacisa, Uninassau, Igreja Verbo da Vida e Igreja Presbiteriana.

“Recomendamos que façam o cadastramento no site www.vacinacao.campinagrande.pb.gov.br e também façam o agendamento”, finalizou o secretário.