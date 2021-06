Covid-19: Secretário comenta casos graves de crianças em Campina Grande

O secretário de Saúde de Campina Grande, Filipe Reul, comentou, durante entrevista a uma emissora de rádio local, os recentes casos de crianças internadas com Covid-19 na cidade, que, inclusive, apresentaram sintomas graves da doença.

De acordo com ele, duas crianças estão internadas no Hospital Pedro I e outra no Hospital da Criança e do Adolescente, e todas possuem algum tipo de comorbidade pré-existente, o que não deixa de acender um alerta a toda equipe da Secretaria de Saúde para esses casos, uma vez que não havia registro anterior de crianças com quadros graves no município.

“Vamos nos reunir hoje com os demais hospitais de Campina que dão suporte para atendimento de crianças e adolescentes para garantir o atendimento para todas as crianças, não só acometidas com a Covid-19, mas também as demais patologias, considerando que nesse período os casos de problemas respiratórios aumentam”, esclareceu.

Reul pediu ainda que os pais e responsáveis continuem todos os cuidados e protocolos sanitários de prevenção da Covid-19, como a utilização de máscara e o distanciamento social, para manter a segurança das crianças.