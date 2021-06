Covid-19: Saiba quem pode se vacinar nesta quarta-feira em Campina Grande

O município de Campina Grande concluiu nessa terça-feira, 8, a vacinação da Covid-19 dos trabalhadores da educação do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nesta quarta-feira, 9, Dia Nacional da Imunização, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar a vacinação de trabalhadores do sistema prisional, pessoas em situação de rua, através da busca ativa, e gestantes e puérperas com comorbidades do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA).

A vacinação para trabalhadores da educação dos ensinos médio, profissionalizante e superior deverá ser retomada assim que o Município receber mais doses, o que deve acontecer ainda no decorrer desta quarta-feira.

“Aplicamos quase toda a totalidade de doses que recebemos e, por isso, aguardamos a chegada de mais doses para prosseguir com a imunização dos grupos restantes da educação”, explicou o secretário de saúde, Filipe Reul.

Somando todos os grupos de profissionais da educação, incluindo o ensino infantil, que foi o primeiro a ser contemplado com a vacinação na cidade, foram imunizadas 8.912 pessoas.

A Coordenação Municipal de Imunização também concluiu quase a totalidade dos outros grupos prioritários, como pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência e idosos.

Diferença no vacinômetro

A Secretaria de Saúde de Campina Grande utiliza os dados do SI-PNI, do Ministério da Saúde para divulgar o boletim da vacinação na cidade. Contudo, os dados no sistema não são alimentados na mesma velocidade em que as doses são aplicadas, o que gera uma diferença no número real.

“Muitas pessoas questionam sobre um possível estoque de doses porque pelos dados da plataforma nós aplicamos cerca de 79% do total de vacinas recebidas. Mas na realidade, nós já aplicamos mais de 95%. Essa diferença acontece por causa desse atraso no registro no sistema e isso ocorre por vários motivos, inclusive por falhas e lentidão da plataforma”, explicou o secretário.

Público geral

Esta semana a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a abertura do site vacinacao.campinagrande.pb.gov.br para o pré-cadastro da população em geral sem comorbidades. O objetivo é iniciar brevemente a vacinação deste público por faixa etária.