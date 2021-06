Covid-19: Prefeito de JP cancela feriado de São João

O prefeito Cícero Lucena anunciou na manhã desta sexta-feira (18) que o município de João Pessoa não vai considerar feriado o dia 24 de junho deste ano, quando se comemora o São João. A medida se torna necessária para ampliar o enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Durante entrevista coletiva, Cícero explicou que após discussões técnicas, ficou compreendido que o melhor para o enfrentamento da pandemia é não ter o feriado.

“Isso é importante para que á população fique trabalhando e não vá para o interior, levando o vírus ou trazendo de volta para a cidade de João Pessoa”, afirmou.

O gestor explicou que existe um responsabilidade em avançar, flexibilizar, enfrentar a doença, mas também cuidar da economia.

“Por isso nós estamos adotando essas medidas em conjunto com o Governo do Estado. As flexibilizações, que foram ampliadas, acontecem pois estamos vendo o lado econômico, a necessidade do emprego”, explicou.

De acordo com Cícero, a chegada de novas vacinas pode trazer novidades na vacinação em breve.

“Se estiver confirmada a chegada das vacinas que chegariam hoje em João Pessoa, amanhã vamos baixar a idade”, adiantou.

A entrevista foi dada pelo prefeito durante solenidade de entrega das chaves de 192 apartamentos no Residencial Vista do Verde II, no Bairro das Indústrias. A entrega foi feita ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.