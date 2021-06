Covid-19: pontos de vacinação nesta quinta-feira em João Pessoa

O chefe de Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino, esclareceu, em entrevista a uma emissora de TV pessoense, que a cidade está realizando hoje a vacinação das segundas doses das vacinas contra Covid-19 em três locais.

No Liceu Paraibano estão sendo ofertados os imunizantes em D2 para as pessoas que já completaram 28 dias da primeira dose da vacina Coronavac.

Já na Universidade Federal da Paraíba e no Shopping Mangabeira são os pontos dos que buscam a segunda dose do imunizante da Astrazeneca após os 90 dias da D1.

“É extremamente importante realizar o cadastramento e o agendamento para segunda dose, mas aquelas pessoas que estiverem tendo dificuldade com relação a esse agendamento podem buscar o ponto de vacinação, que lá vai ser ofertada a sua segunda dose, levando em consideração a importância de completar esse ciclo vacinal para se proteger contra as formas graves da Covid-19”, completou.

Outro assunto abordado pelo gestor foi a testagem de coronavírus no Aeroporto Castro Pinto, em Bayeux.

“Ontem foi realizada uma reunião com a Anvisa no próprio aeroporto e hoje vai ter outra reunião para complementar todos os levantamentos para uma melhoria de um plano de ação de execução dessas testagens no aeroporto”, finalizou.