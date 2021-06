Covid-19: ex-BBB afirma estar preocupada com situação do país

A vencedora do Big Brother Brasil (BBB), a paraibana Juliette Freire, manifestou-se publicamente sobre o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil.

Em entrevista repercutida em uma emissora de rádio da capital João Pessoa, Juliette afirmou que defende ideias e não partidos e que não vai ficar omissa à situação caótica pela qual o país atravessa.

Ela frisou ainda que continuará pedindo para que as pessoas se vacinem e usem máscaras.

– Eu não defendo partido, nem pessoas. Defendo ideias. Estou muito preocupada com a situação do nosso país. Eu nunca me omiti como pessoa e não vou fazer isso agora. Se eu salvar uma vida pedindo para usar a máscara e se vacinar, eu já me sinto muito feliz – pontuou.