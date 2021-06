Covid-19: Campina lança aplicativo para cadastro e agendamento de vacinação

Após a solicitação do prefeito Bruno Cunha Lima e todo um trabalho técnico da Secretaria de Saúde de Campina Grande junto a empresas de tecnologia, foi lançado o aplicativo Vacina Campina, que oferece mais um canal de cadastramento e agendamento ao público para a vacinação da Covid-19.

O app está disponível para o sistema Android e o público pode fazer download gratuitamente na Play Store. O Vacina Campina é leve e intuitivo, consome pouco espaço de memória e é fácil de manusear.

O objetivo é facilitar o cadastro e o agendamento para as pessoas que têm maiores dificuldades de acesso ao site, mas que dispõem de maior facilidade para o uso do app no celular.

Atualmente, mais de 189 mil pessoas já fizeram o cadastro na base de dados do sistema da vacinação, quase metade dos habitantes. No total, Campina Grande aplicou mais de 113 mil primeiras doses e cerca de 40 mil segundas doses, de acordo com os dados do Si-PNI, do Ministério da Saúde.

A cidade deve receber novas doses de vacinas neste fim de semana e retomar a imunização do público em geral sem comorbidades, além da vacinação de grupos anteriores, como gestantes e puérperas com comorbidades e sem comorbidades com prescrição médica.

As pessoas que tiverem dúvidas sobre o processo de vacinação e dificuldades na ferramenta, podem entrar em contato com a central de informações pelo telefone 3310-6335, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.