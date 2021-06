Covid-19: Cabedelo imuniza pessoas sem comorbidades com 52 anos ou mais

A Paraíba recebeu mais de 42 mil doses da vacina da Pfizer na tarde desta terça-feira, 8. Segundo o Ministério da Saúde, esses imunizantes são destinados prioritariamente à continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades e trabalhadores do ensino básico da educação.

Algumas cidades, como João Pessoa, devem utilizar as doses para seguir com o cronograma da vacinação por idade e, de acordo com o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, mais imunizantes devem chegar ao estado até o fim de semana, sendo 66 mil doses da AstraZeneca e 10 mil da CoronaVac.

Na cidade de Cabedelo a vacinação contra a Covid-19 se iniciou para os moradores que tem 52 anos ou mais e não possuem comorbidades. Em entrevista, o secretário municipal de Saúde de Cabedelo, Murilo Wagner, repassou informações sobre o esquema de vacinação na cidade.

Ele explicou que os locais dos mutirões estão sendo definidos através de análises de regiões em que houve baixa procura pela vacinação. Nesta quarta-feira, 9, o mutirão acontecerá no ginásio do Renascer, informou.

Sobre a segunda dose, ele esclareceu que 270 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina da Fiocruz e explicou que esses mutirões têm tido a função também de localizar os retardatários.