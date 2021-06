Coordenadora da Pastoral do Idoso fala dos impactos da pandemia nessa população

Neste 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Em entrevista à rádio Caturité FM, nesta terça-feira, a coordenadora da Pastoral do Idoso da Diocese de Campina Grande, Rosa Amélia Guimarães, falou sobre a data.

Como já era esperado, segundo ela, o período pandêmico tem trazido e trouxe fortes consequências a essas pessoas. A professora relatou que a princípio o mais grave foi o enquadramento das pessoas idosas no chamado grupo de risco da Covid-19.

– Tivemos muitas perdas de pessoas idosas. Isso comprometeu diretamente as rendas das famílias brasileiras. Só 0apara ilustrar, a nível nacional, cerca de 56% das famílias tem como única fonte monetária a aposentadoria de um idoso. Isso nos traz a crença de que as famílias estão mais pobres sem essas rendas – detalhou.

Outro ponto grave descrito pela coordenadora foi o do abalo psicológico causado pelos tempos que vivemos.

– Até mesmo os agressores, que são pessoas que não respeitam sua história porque tem coragem e agredir uma pessoa mais velha, passaram a ficar ainda mais perto desses idosos. Os dados apontam que a maioria dos agressores são da própria família. A ouvidoria dos Direitos Humanos registrou um aumento de 60% de denúncias do tipo nessa pandemia – lamentou.

A coordenadora da Pastoral do Idoso da Diocese CG fez ainda um apelo para que as pessoas denunciem casos de violência contra a população idosa.

– A nível nacional nós temos o Disk-100, ou 180 e, além desses, temos a nível de Paraíba o número regional 123. Em todos, não é preciso se identificar – enumerou.

Para finalizar, Rosa Amélia comentou os impactos da pandemia no trabalho da própria Pastoral, que está presente em 28 municípios.

– Nós suspendemos as visitas, mas estamos tentando manter o contato com todos os idosos por intermédio das ferramentas online. Ligações, videochamadas… tudo isso tem nos auxiliado. Assim que tudo isso passar, voltaremos as atividades de forma plena – garantiu.