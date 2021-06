Contenção da Covid-19: Prefeito de João Pessoa estuda suspender feriado de São João

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), considera suspender o feriado de São João como mais uma medida para conter o avanço da Covid-19. Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (16), o gestor infirmou que a medida será estudada e debatida em conjunto com o governo do Estado para o lançamento dos próximos decretos estadual e municipal.

Conforme o prefeito, é preciso haver um equilíbrio entre os decretos para que sejam analisados os dados técnicos dos índices de ocupação de UTIs, de testagem, observar os resultados dos tratamentos e, principalmente, levar em conta esse período dos festejos juninos, que, para ele, é muito preocupante.

“Em tese, teríamos que evitar uma tendência de aglomeração. Nós estamos vendo a questão de deixar sem o feriado porque só assim as pessoas têm as suas atividades e não viajam para o interior levando o vírus para lá e nem trazer de lá pra cá. Então, vamos buscar um equilíbrio para que a gente possa atravessar esse combate que está tão difícil, mas com fé em Deus vamos vencer”, disse.

Cícero afirmou ainda que vai conversar com o governo do Estado e levar o posicionamento da área técnica da Prefeitura para que seja debatida com todos, com o objetivo de atingir o melhor decreto dentro dessas dificuldades.

“Nós pretendemos adotar as medidas que deem a maior proteção possível, mas obviamente que buscando um equilíbrio entre a necessidade do distanciamento com a do funcionamento do setor econômico”, enfatizou.