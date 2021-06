Confira a programação das principais lives deste final de semana

O mês de junho está sendo, este ano, um dos meses mais movimentados quando o assunto é live, principalmente realizadas por artistas que comumente se apresentavam nas tradicionais festas de São João, que foram canceladas devido ao avanço da pandemia do coronavírus.

Mas, com intuito de levar um pouco de alegria aos leitores que amam ouvir uma boa música #emcasa, semanalmente, o PARAIBAONLINE está selecionando os principais eventos online para matar um pouquinho da saudade das festas juninas.

Segue abaixo a programação de lives deste final de semana:

Sexta-feira (18)



A partir das 19h: São João de Todos 2021, com Tarcísio do Acordeon, Renno, Pisadinha de Luxo e mais. Clique aqui para assistir!

A partir das 19h: Banda Luz do Som. Clique aqui para assistir!

A partir das 19h: Tulipa Ruiz & Pipoco das Galáxias. Clique aqui para assistir!

A partir das 20h: Os Barões da Pisadinha e Dorgival Dantas. Clique aqui para assistir!

A partir das 20h: Renata Arruda. Clique aqui para assistir!

A partir das 22h: Arraiá do Litoral Virtuá, com Os 3 amigos do Forró, Jack Farias, Rara Beleza, Zé do Forró. Clique aqui para assistir!

Sábado (19)

A partir das 19h: Rashid. Clique aqui para assistir!

A partir das 19h: São João de Todos 2021, com Samyra Show, Solange Almeida, Yury Pressão e mais. Clique aqui para assistir!

A partir das 19h: São João 2021 de Campina Grande, com Kátia Cilene, Sirano e Sirino, Raniery Gomes, Niedson Lua e Geovane Gomes. Clique aqui para assistir!

A partir das 20h: Wesley Safadão, com participação de Juliette, Israel & Rodolffo, Alceu Valença e mais. Clique aqui para assistir!

A partir das 22h: Arraiá do Litoral Virtuá, com Xamego do Forró, Wesley Stilizado e Ligeirinho dos Teclados. Clique aqui para assistir!

Domingo (21)

A partir das 15h: Live Pipôco, com Betinho Lucena, Yuri Gonzaga e Dagnor. Clique aqui para assistir!

A partir das 19h: São João de Todos 2021, com Jarly Almeida, Matheus Alves, Priscila Senna e mais. Clique aqui para assistir!