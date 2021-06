Com transmissão on-line, Prefeitura campinense elege hoje a Corte Junina

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 18 de junho de 2021 às 11:41.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta sexta-feira, 18, a final do Concurso da Corte Junina 2021, que acontecerá na Vila Sítio São João, às 19h, contando com todas as medidas sanitárias de combate à Covid-19, estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

A ação será transmitida através do canal da Prefeitura de Campina Grande no: youtube.com/PMCGoficial

A Corte Junina conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Medow Entretenimento e CDL Campina Grande. As inscrições aconteceram exclusivamente de forma on-line e encerraram-se no dia 10 de junho.

Na última terça-feira, 15, os inscritos passaram pelas audições remotas, em que os jurados avaliaram os vídeos enviados pelos candidatos no ato da inscrição. A etapa aconteceu apenas com a presença apenas dos jurados e da comissão organizadora.

Os participantes que estarão na final terão 2 minutos de apresentação, segundo o regulamento. Os jurados avaliarão a entrada, desenvoltura, simpatia, figurino e coreografia.

Através de uma parceria com a Secretaria de Saúde, todos os candidatos, assim como a equipe técnica, realizaram os testes de Covid-19, e todos resultaram negativos.

Dentre as normas de segurança, está o uso constante de máscaras, a disponibilização de álcool em gel e a garantia de distanciamento físico.

Irão se apresentar na final:

RAINHA

Ana Souza

Mylena Oliveira

Beatriz Aquino

CASAL DE NOIVOS

Carla Rocha e Romário Almeida

CASAL MATUTO

Damião Bruno e Laysa Mikaely

Claudia Brasil e Wagner