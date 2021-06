Tradição de festas juninas: Vila Gastronômica é implantada em CG

Para assegurar a renda dos comerciantes de alimentos e bebidas de Campina Grande durante o ciclo junino, na última quinta-feira, 10, foi construída uma Vila Gastronômica com o objetivo de manter viva a paixão e a tradição das festas juninas, mesmo diante da pandemia.

Com cinco barraquinhas formadas por restaurantes locais, os consumidores podem escolher desde as tradicionais comidas de milho até carne de sol na nata, cuscuz recheado, crepe e muito mais. Os pedidos estão sendo realizados através do sistema drive-thru e pelo aplicativo Zé Delivery.

O comerciante Roberto Ferreira tem mais de 25 anos de trabalho no Maior São João do Mundo e relatou como está sendo a situação dos comerciantes, já que há dois anos consecutivos, a festa não vem acontecendo.

“A gente que vive do evento espera esse acontecimento anual para tirar o nosso sustento do ano inteiro. Esperamos que tudo isso passe o mais rápido possível, porque temos compromissos que não podem ser adiados e as contas sempre chegam. Dependemos do comércio, se ele não funciona, a gente também para”, disse.

Para o presidente da Associação dos Barraqueiros do Parque do Povo, Lucinei Cavalcante, a expectativa é de que em 2022 a situação melhore e que os comerciantes, cerca de 400, possam retornar às atividades.

A Vila Gastronômica funciona na Estação Velha, de quinta a domingo, até o dia 4 de julho, das 18h às 23h.