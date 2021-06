‘Cine Banguê On-line’ exibe documentários produzidos na Paraíba, PE e RN

O cinema da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, o Cine Banguê, exibe nesta sexta-feira (18), a partir das 20h, sessão tripla com documentários produzidos no Nordeste. O projeto ‘Cine Banguê On-line’ ocorre no canal da Funesc no YouTube e é uma alternativa para exibir produções cinematográficas em tempos de pandemia, já que as salas de cinema tiveram que ser fechadas para conter a disseminação do vírus.

Os filmes exibidos nesta edição são ‘Acho bonito quem veste’, dirigido por Marcelo Coutinho e produzido na Paraíba; ‘A tradicional família brasileira Katu’, de Rodrigo Sena e rodado no Rio Grande do Norte; e ‘Mata Norte’, dirigido por Tuca Siqueira e em Pernambuco.

As sessões são únicas e por isso não ficam salvas no canal da Fundação.

Confira a programação:

Curta: Acho bonito quem veste

9’15’’ | Paraíba | Documentário | 2016

Direção: Marcelo Coutinho

Classificação: Livre

Sinopse: A moda encontra os limites geográficos e a interferência da televisão para atingir seu público

Minibio do realizador: Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba, em 2007, é realizador audiovisual desde 2003 e exerce funções de direção, produção, fotografia e montagem cinematográfica. Premiado nacional e internacionalmente com suas produções autorais e como montador em diversos filmes.

Curta: A tradicional Família Brasileira Katu

25’ | Rio Grande do Norte | Documentário | 2020

Direção: Rodrigo Sena

Classificação: 12 anos

Sinopse: Em 2007 é produzido um ensaio fotográfico em reconhecimento aos povos originários Potiguaras, retratando doze adolescentes pertencentes ao Eleutério do Katu, RN. Doze anos depois o fotógrafo volta ao Katu em busca desses protagonistas, hoje já adultos, para saber sobre suas trajetórias pessoais e suas visões de mundo.

Minibio do realizador: Fotógrafo e realizador audiovisual no fotojornalismo. Durante 10 anos, participou de residência artística em Montevidéo (Uruguai) Iberescena, Residência Artistica em Cochabamba (Bolívia), Realizou os premiados curtas O Menino do dente de Ouro 2015, filme vencedor da Mostra de Gostoso RN, Cuscuz Peitinho 2017 premiado no Festival de cinema de Vitória, A Tradicional Familia Brasileira katu filme premiado no festival de cinema de Brasília. Hoje, Rodrigo sena finaliza a série de tv Encantarias, e desenvolve o primeiro longa metragem, proprietário da produtora Ori Audiovisual.

Curta: Mata Norte

20’ | Pernambuco | Documentário | 2015

Direção: Tuca Siqueira

Classificação: 12 anos

Sinopse: O complexo industrial e a fábrica da Fiat trouxeram a promessa de desenvolvimento sem precedentes para o município de Goiana, na Zona da Mata Norte pernambucana. O curta “Mata Norte” trata do imaginário sobre um mundo com empregos e direitos trabalhistas cada vez mais distantes da realidade. O filme “Mata Norte” também faz parte da série documental “Vulneráveis”.

Minibio da realizadora: Tuca Siqueira é roteirista e diretora. Vive e trabalha no Recife. É formada em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e tem especialização em estudos cinematográficos pela Universidade Católica de Pernambuco. Dirigiu, entre outros, os curtas Garota da Moda (2012), Homine: Costurando Identidades Urbanas (2003), Mata Norte (2015), e os longas A Mesa Vermelha (2013), Amores de Chumbo (2017), filmes com trajetórias em festivais nacionais e internacionais.