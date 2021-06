Cidade paraibana vai sediar radiotelescópio de última geração

A ciência vai ganhar um aliado que pode oferecer respostas à contínua expansão do conhecimento do universo: o radiotelescópio Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations (Bingo), uma parceria da Universidade de São Paulo, INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e cientistas da Europa e China.

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo destaca que a estrutura do ´Bingo´ será composta por dois pratos gigantes, cada um com cerca de 40 metros de diâmetro, que receberão radiação do céu e projetarão seu espectro em uma série de detectores metálicos, chamados cornetas.

A previsão é que a primeira etapa comece a operar ainda este mês na cidade de Aguiar, no Sertão da Paraíba, onde o radiotelescópio será montado.

A versão completa do experimento deve ser finalizada em 2022.

*com informações do estadão