Carro pega fogo e fica destruído em João Pessoa

Na noite da última terça-feira, 15, um carro pegou fogo na Avenida João Machado, em João Pessoa.

Imagens gravadas por um celular mostraram o momento em que o veículo estava em chamas.

O corpo de bombeiros foi acionado, mas o veículo sofreu perda total.

Não há informações sobre feridos.

